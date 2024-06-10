Kötü koku apartmanı sardı! Ekiplere kapıyı bile açmadılar, 3 kamyon çöp zorla çıkarıldı



Bina sakini Mehmet Topuzoğlu 20 yıldır çöp ev olarak kullandıklarını ifade ederek şöyle devam etti ,"İki kardeş bunlar. Küçük kardeşinin akli dengesi yerinde değil. Her sabah kalkıyor ve sokaktan çöp toplayarak eve taşıyor. Sorunca da 'plastikleri eritmek için topluyoruz' diyorlar. Evi çöp ev yaptılar. Evde 10 tane kedi besliyorlar. Maddi durumları da iyi. 20 yıldır çöp ev olarak kullanıyorlar. Hem böcek var hem evi ilaçlanmasına izin vermiyorlar" dedi.