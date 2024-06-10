Kötü koku apartmanı sardı! Ekiplere kapıyı bile açmadılar, 3 kamyon çöp zorla çıkarıldı
Bursa'da kötü kokuların yayıldığı bir evden 3 kamyon çöp çıktı. Çöp evde yaşayan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri çöp dolu evi tulum ve maske ile zor boşalttı.
Merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, kötü kokuların yayıldığı daireye gidince ev sahipleri tarafından kapı açılmadı.