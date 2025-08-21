Kötü koku İzmir'i sardı, nedeni belli oldu

İzmir'de yıllardır tartışılan kötü koku ve körfezin kirliliği, yeniden görülmeye başladı. Deniz suyunun ısınmasıyla birlikte dayanılmaz koku ortaya çıkarken, uzmanlar kokunun nedeninin kirlilik olduğunu vurguladı.

İzmir'de gçtiğimiz yıl yaşanan balık ölümleriyle birlikte bölgede yeniden gündeme gelen pis koku, bu yıl da deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla yeniden hakim oldu.

Özellikle Bayraklı ve Meles Deltası civarında şiddetle hissedilen pis koku ve kirlilik, tahammül edilemez boyutlara vardı.

Kentte birçok ilçede sokaklardaki çöp kokusuna körfezden gelen pis koku da eklendi.

Gezmek için sahile gelen vatandaşlar kokudan duydukları rahatsızlıkları dile getirirken, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezdeki kokunun nedeninin kirlilik olduğunu vurguladı.

Öte yandan Prof. Dr. Yaşar, geçtiğimiz yıl yaşanan balık ölümlerinin bu yıl yaşanmasının beklenmediğini söyledi.

"BÜYÜK BİR DOĞA KATLİAMIYDI"

Prof. Dr. Yaşar, "İçerideki derelerden hala müthiş bir kirli su akışı var. Arıtılmadan bırakılan bu sular denizi kirletiyor. 2007'de dere yataklarının betonlanması da büyük bir doğa katliamıydı. Tüm bu etkenler birleşince kötü koku kaçınılmaz hale geliyor." dedi.

"DENİZ KENDİNİ KİRLETMİYOR"

Kirliliğe karşı uygulanan yöntemleri eleştiren Prof. Dr. Yaşar, şunları söyledi:

"Alüminyum sülfat gibi maddeler denize kesinlikle dökülemez. Çünkü deniz kendini kirletmiyor, biz kirletiyoruz.

Temizlemek için yapılması gereken tek şey kirliliği kesmek. İzmir'in en kolay çözülebilecek sorunu Körfez kirliliğidir.

Yapılması gereken, arıtmaların çalıştırılması ve betonların kırılmasıdır."

