Kötü koku İzmir'i sardı, nedeni belli oldu
İzmir'de yıllardır tartışılan kötü koku ve körfezin kirliliği, yeniden görülmeye başladı. Deniz suyunun ısınmasıyla birlikte dayanılmaz koku ortaya çıkarken, uzmanlar kokunun nedeninin kirlilik olduğunu vurguladı.
İzmir'de gçtiğimiz yıl yaşanan balık ölümleriyle birlikte bölgede yeniden gündeme gelen pis koku, bu yıl da deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla yeniden hakim oldu.
Özellikle Bayraklı ve Meles Deltası civarında şiddetle hissedilen pis koku ve kirlilik, tahammül edilemez boyutlara vardı.