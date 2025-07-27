Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı
Antalya’da daha önce sağlıksız koşullarda bakılan 25 kediden 17’sinin öldüğü olayın ardından, aynı çiftin yeniden evlerine hayvan toplamaya iddia edildi. Mahalleli isyan etti: “Ev tahliye edilmedi, eziyet devam ediyor.”
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir buçuk ay önce, kötü koşullarda bakılan 25 kedi ve 2 köpeğe el konulan evde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Hayvanseverlerin defalarca şikâyet ettiği U.Ö. ve eşi S.Ö.’nün, tahliye kararına rağmen evden çıkmadığı ve yeniden sokaktan hayvan topladığı ileri sürüldü.