Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı

"KENDİ KEDİMİ İÇERDE GÖRDÜM"

Komşulardan Gülistan Ş. ise, “Kaybolan kedimi bu evin penceresinde gördüm. Aldığımda her yeri yara bere içindeydi. Ne yazık ki kurtarılamadı” dedi.



Olayın ardından U.Ö. ve S.Ö. ile birlikte bazı mahalle sakinleri polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Mahalleli, tahliye kararının uygulanmasını ve hayvanların güvenli bir ortama alınmasını istiyor.