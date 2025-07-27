Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı

Antalya’da daha önce sağlıksız koşullarda bakılan 25 kediden 17’sinin öldüğü olayın ardından, aynı çiftin yeniden evlerine hayvan toplamaya iddia edildi. Mahalleli isyan etti: “Ev tahliye edilmedi, eziyet devam ediyor.”

Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 1

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir buçuk ay önce, kötü koşullarda bakılan 25 kedi ve 2 köpeğe el konulan evde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Hayvanseverlerin defalarca şikâyet ettiği U.Ö. ve eşi S.Ö.’nün, tahliye kararına rağmen evden çıkmadığı ve yeniden sokaktan hayvan topladığı ileri sürüldü.

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Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 2

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri ile Kepez Belediyesi, geçen ay düzenlediği operasyonda evdeki 25 kedi ve 2 köpeğe el koymuştu. Barınağa götürülen hayvanlardan 17’si hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş, kalanlar gönüllülerce tedavi altına alınmıştı.

Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 3

Ancak komşular, evden yeniden kötü kokular geldiğini ve hayvanların aç susuz halde yaşadığını belirterek tekrar şikâyetçi oldu. Bazı mahalle sakinlerinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 4

"HAYVANLARA EZİYET DEVAM EDİYOR"

Hayvansever Derya, “25 kediden 17’si öldü. Geri kalanlar gönüllülerle kurtarıldı. Ama bu kadın hâlâ evde, tahliye kararına rağmen çıkmadı. Yeniden hayvan topluyorlar, hayvanlar aç, ev pislik içinde. Kocası da sokakta kartonla kedi topluyor. Komşuların kedilerini bile çalıp götürmüş” dedi.

Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 5

"KEDİLERİ GİZLİCE KURTARIYORUZ"

Bir diğer gönüllü Öznur K., “Üç gündür içerideki kedileri çıkarmaya çalışıyoruz. Dün gece kapı açıktı, arka bahçeden girip 4 yavru kediyi kurtardık. Şu anda veterinerde tedavi görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Kötü koku ortaya çıkardı: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladı - 6

"KENDİ KEDİMİ İÇERDE GÖRDÜM"

Komşulardan Gülistan Ş. ise, “Kaybolan kedimi bu evin penceresinde gördüm. Aldığımda her yeri yara bere içindeydi. Ne yazık ki kurtarılamadı” dedi.

Olayın ardından U.Ö. ve S.Ö. ile birlikte bazı mahalle sakinleri polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Mahalleli, tahliye kararının uygulanmasını ve hayvanların güvenli bir ortama alınmasını istiyor.

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