Kötü kokular dramı ortaya çıkardı: Yıllardır çöpün içinde yaşıyormuş

Ekiplerin eşyaları almasına karşı çıkan ve direnen Özvardar, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Üç yıldır biriken çöpler ekiplerce kamyonlara yüklenerek götürüldü. Ancak Özvardar, dezenfekte çalışmasına izin vermedi.

İlaçlama yapılırsa kalacak yeri olmadığını söyleyen Özvardar, tanıdığı bir kişinin daha sınırlı bir ilaçlama yapabileceğini belirtti. Komşular ise evde hiç temizlik yapılmadığını, kötü kokunun kendi dairelerine kadar geldiğini, ayrıca evde elektrik, su ve doğalgazın bulunmadığını ifade etti.