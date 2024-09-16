Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı

KIZI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çağrılırken durum Özzencir'in yakınlarına da bildirildi.

Seyfettin Özzencir'in kızı Merve, oğlu Mert, eski eşi, ağabeyi ve yakınları da binaya geldi.