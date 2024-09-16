Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı

Antalya'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir, dairesinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı belirlendi. Özzencir'in ölüm haberini alan ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 1

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak’taki 4 katlı apartmanda binada yoğun kötü kokudan şikayet eden daire sakinleri durumu yöneticiye bildirdi.

Yönetici, kokunun 4'üncü kattan geldiğini belirleyince dairede yaşayan Seyfettin Özzencir'e ulaşmaya çalıştı. 

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Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 2

Tüm aramalarına rağmen Özzencir'e ulaşamayan yönetici, telefon sesinin daireden gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla apartmana polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Daireden yayılan yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan ekipler, içeri girdiklerinde tek başına yaşayan Seyfettin Özzencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 3

KIZI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çağrılırken durum Özzencir'in yakınlarına da bildirildi.

Seyfettin Özzencir'in kızı Merve, oğlu Mert, eski eşi, ağabeyi ve yakınları da binaya geldi. 

Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 4

Büyük üzüntü yaşayan Özzencir'in kızı Merve, ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman yere çöken genç kıza ağabeyi Mert sarılarak destek verdi.

Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 5

Olay yeri inceleme ekibi ile savcının incelemesinin ardından Seyfettin Özzencir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı - 6

Ekipler, Özzencir'in bir hafta önce hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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