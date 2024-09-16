Kötü kokunun arkasından ceset çıktı: Haberi alan ailesi yıkıldı
Antalya'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir, dairesinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı belirlendi. Özzencir'in ölüm haberini alan ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak’taki 4 katlı apartmanda binada yoğun kötü kokudan şikayet eden daire sakinleri durumu yöneticiye bildirdi.
Yönetici, kokunun 4'üncü kattan geldiğini belirleyince dairede yaşayan Seyfettin Özzencir'e ulaşmaya çalıştı.