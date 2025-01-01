Kovulmasıyla hikayesi başladı: Türkiye'nin sayılı kadın ustalarından biri oldu
Deri işçiliğini bir sanat haline getiren Vildan Akbay, ney çantası yaptırmak üzere kapısını çaldığı deri ustasının onu kovmasıyla başladığı dericilikte, Türkiye'nin sayılı kadın deri ustalarından biri oldu.
İnsanlık tarihinin en eski el sanatlarından biri olan ve tarih boyunca hem zanaat hem de sanat olarak kabul edilen dericilik, yapımı esnasında ağır fiziksel iş gücü gerektirmesi nedeniyle çoğunlukla erkek ustaların tercih ettiği bir alan olmasıyla biliniyor.