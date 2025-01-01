Kovulmasıyla hikayesi başladı: Türkiye'nin sayılı kadın ustalarından biri oldu

Deri alanında çalışan ve üretim yapan kadın gücüne dikkati çeken Akbay, "Çok azınlığız kadın olarak deri hususunda. Deri zor ama çok zevkli bir şey. Estetik açısından kadının daha farklı bakış açısı olduğu için burada ayrışıyoruz aslında. Tabii ki çok güzel deri ustaları var ama başka mantıkla ilerleniyor. Kadın başka, erkek başka gözle görüyor. O yüzden tasarım aşamasında kadın biraz daha farklı yol çiziyor." diye konuştu.