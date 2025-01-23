Köy hayatı şehirdeki pazarlarla ayakta kalıyor: "Ne satıyorsam kendim üreterek satıyorum"
Türkiye'de köy hayatı şehirlerde kurulan pazar yerleri sayesinde devamlılık sağlıyor. Köylü kadınlar kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeler ve bitkilerle birlikte, evde hazırladıkları yöresel ürünleri şehirlerde kurulan pazarlarda satarak hem önemli bir gelir sağlıyor hem de köydeki yaşamlarını sürdürüyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde Bulancak Belediyesi tarafından kurulan Organik Ürünler Pazarı, köylerde yaşayan kadınların ürettikleri ürünleri satma fırsatı sağlıyor. Kadınlar, kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeler ve bitkilerle birlikte, evde hazırladıkları yöresel ürünleri pazarda satışa sunuyor.