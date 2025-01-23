Köy hayatı şehirdeki pazarlarla ayakta kalıyor: "Ne satıyorsam kendim üreterek satıyorum"

İlçenin Erdoğan köyünde yaşayan Hatice Yılmaz, yaklaşık 20 yıldır organik ürünler satarak geçimini sağladığını belirterek "Ne satıyorsam kendim üreterek satıyorum. Bugün burada üzüm, elma pekmezleri, süt, yoğurt, kabak, lahana, pezik gibi ürünlerim var. Hepsi organik ve kendi ürünlerim. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. İki çocuğum var, biri askerde, diğeri çalışmaya gitti. Her ikisini de bu şekilde büyüttüm. Allah’a şükürler olsun, üretebiliyorum ve satabiliyorum. Yaz mevsiminde işlerimiz daha iyi oluyor. Köyde yaşayan herkes üretmeli. Biz üreteceğiz, şehirdekiler de tüketecek. Döngü böyle devam edecek" diye konuştu.



