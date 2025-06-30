Köy meydanında duş aldırıldı, kafasında yumurta kırıldı: Başına gelmeyen kalmadı
Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde yapılan düğünde damadın arkadaşları gelenek gereği adeta eziyet ederek bekarlara gözdağı verdi. Damada yapılanlar hem güldürdü hem "bu kadarı da fazla" dedirtti. Onlarca kişinin gözü önünde damadın kıyafetleri kesildi, el arabasına bindirildi, kafasında yumurta kırıldı, köy meydanında duş aldırıldı.
Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı.