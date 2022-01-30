Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, kardan dede yaptı. Kardan dedeyi gören vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Haberler - İHA 30.01.2022 - 15:44

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - 1

’ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, etkili olan kar yağışını fırsata çevirdi.

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - 2

Kardan adam yapmak yerine farklı tasarımlar sergileyen Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran kardan dede yaptı.

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - 3

Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel’in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - 4

Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını söyleyen Hüseyin Güzel, “Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirip farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi” dedi.

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - 5

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