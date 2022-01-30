Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı

Haberler - İHA 30.01.2022 - 15:44
Elazığ’ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, etkili olan kar yağışını fırsata çevirdi.
Kardan adam yapmak yerine farklı tasarımlar sergileyen Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran kardan dede yaptı.
Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel’in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını söyleyen Hüseyin Güzel, “Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirip farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi” dedi.