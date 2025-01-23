Köy okulundaki öğrencilerin büyük mutluluğu: İzmir'deki öğretmenler hayâllerini gerçekleştirdi
Kars, Ardahan ve Iğdır'daki 3 köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin, İzmir'deki öğretmenlerin gönderdiği bisiklet hediyeleriyle hayalleri gerçekleşti.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Aliağa Cumhuriyet İlkokulu'nda yürüttüğü "İyilik Gönülleri", "Velespitim Pırıl Pırıl" ve "Bir Dilek Tut" projeleri kapsamında daha önce Doğu Anadolu'da görev yapan öğretmenler Melek Özel ve Berna Gürler çalışma yürüttü.