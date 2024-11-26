Köy yollarında karla mücadele

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında karla mücadele - 1

Muş'ta iki gün önce etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. 

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplanan köy yollarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolundan şu ana kadar 42'si ekiplerce ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 28 köy yolunun temizlenmesi için ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köy yollarında karla mücadele - 2

Özellikle Varto ilçesindeki Seferek grup köy yolunda görev yapan ekipler, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için mesailerine devam ediyor.

39 yıldır iş makinesi operatörü olarak görev yapan Kasım Akar, "Yıllardır bu görevi yapıyorum. Karla mücadelemiz başladı. Sezonun ilk karı yağdı. Kayadelen köyü Muş'un son köyü. Şu an orayı açmaya çalışıyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı geçen yıla göre 1 ay erken yağdı. Geçen yıl bu zamanlarda kar yoktu. 39 yıldır karla mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köy yollarında karla mücadele - 3

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

Köy yollarında karla mücadele - 4

KIRIKKALE

Kırıkkale'de etkili olan yoğun kar yağışının olduğu köy ve kırsal bölgelerde yol küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince, karla kaplanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında karla mücadele - 5

Kırıkkale Belediyesi ekipleri de şehir merkezi ve kırsal bölgelerde greyderlerle kar küreme çalışması yaptı. Karacalı köyünde yol küreme çalışmalarını tamamlayan ekipler, ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Köy yollarında karla mücadele - 6

MESAİ GECE DE DEVAM ETTİ

Elazığ'da geçtiğimiz gün yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ’da birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ Valiliği'nin koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece saatlerinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcadı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir çok köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Köy yollarında karla mücadele - 7

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında karla mücadele - 8

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele ediyor. Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra, yolda mahsur kalan, donma tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşlara, zor durumda kalan sağlık personeline ve ulaşımda zorluk yaşayan kırsal mahallelerdeki çiftçilere de yardım etmek için tüm güçleriyle çalışıyor.

Köy yollarında karla mücadele - 9

SİVAS'TA KAPALI 645 KÖY YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; yoğun yağan kar ve tipi nedeniyle Sivas il genelinde 645 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Köy yollarında karla mücadele - 10

BİTLİS

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrası 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürdüklerini, kapalı olan 84 köy yolundan 78'ini ulaşıma açtıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı olan 6 köy yolu içinde çalışmaların devam ettiğini, en kısa sürede onların da yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezinde kar kalınlığının 25, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak birkaç gün boyunca da soğuk havanın etkili olacağını ifade eden yetkililer, özellikle gece saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Köy yollarında karla mücadele - 11

SAMSUN'DA BAZI YERLERDE 1 METREYE ULAŞTI

Samsun’da üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı yüksek kesimlerde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerinin müdahalesi ile yollar açıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı.

Köy yollarında karla mücadele - 12

Samsun’un Atakum ilçesi Kocadağ mevkisi, Erikli Mahallesi’nde ise kar kalınlığı yaklaşık 80 santime ulaştı. Atakum Belediyesi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Köy yollarında karla mücadele - 13
Köy yollarında karla mücadele - 14
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