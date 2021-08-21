Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları
kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 00:38 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 00:41

Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 1
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı ormanlık alanda yeniden dumanlar yükseldi.
Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 2
Bölgede derin vadilerin bulunması nedeniyle karadan müdahale yapılamadı.
Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 3

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Köyceğiz'de soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 4
Muğla'da 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Köyceğiz'e kadar ulaşan alevler 14 günde kontrol altına alınabilmişti.
Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 5

İZMİR'DE YANGIN

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale başlatıldı.

Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 6

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 7

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.


Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 8
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Köyceğiz ile İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER