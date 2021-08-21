NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 00:38 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 00:41
Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Köyceğiz'de soğutma çalışmaları devam ediyor.
Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale başlatıldı.
Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.