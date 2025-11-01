Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler

ÖĞRETMENLİK YERİNE, SUDAN ENERJİ ÜRETİYOR

Ayvaz’ın başlattığı bu girişim, oğlu Ömer Şamil Ayvaz’ın üniversite eğitimiyle birleşince profesyonel bir üretim alanına dönüştü. Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan Ömer Şamil Ayvaz, babasının başlattığı mikro HES projesini coğrafya bilgileriyle geliştirerek Türkiye’nin dört bir yanına türbin üretimi ve satışı yapmaya başladı.



Ömer Şamil Ayvaz, öğretmenlik mesleği yerine üretim yapmayı tercih ettiğini belirterek, "Üniversiteden sonra iş belirli bir noktaya gelmişti. Talebe yetişemediğimizi fark edince tamamen bu işe yöneldim. Derelerden boşalan suyu borular aracılığıyla türbine getiriyoruz ve elektriğe çeviriyoruz. Bu sistemle bir evin tüm elektrik ihtiyacı akü destekli olarak rahatlıkla karşılanabiliyor. Bazı müşterilerimiz akü depolamalı sistemlerle elektrikli araç bile şarj edebiliyor" ifadelerini kullandı.