Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler

Kendi elektriğini kendi üretme düşüncesi ile başlayan arayış, Karadeniz’in derelerinden doğan bir enerji hikayesine dönüştü.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 1

Topraksız tarım için çözüm ararken mikro HES sistemini keşfeden Ahmet Ayvaz, şimdi oğlu coğrafya öğretmeni Ömer Şamil Ayvaz’la birlikte sudan elektrik tribünü üreterek Türkiye’ye pazarlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 2

Giresunlu Ahmet Ayvaz, topraksız tarım çalışmaları sırasında artan elektrik giderlerini karşılamak amacıyla yaptığı araştırmalar sonucu kendi mikro HES (hidroelektrik santrali) sistemini kurdu. Amatör denemelerle başladığı bu süreç, kısa sürede çevre köylerin de ilgisini çeken bir enerji üretim projesine dönüştü.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 3

Ayvaz, 2012 yılında topraksız tarım üzerine çalışırken elektrik faturalarının yüksek gelmesiyle çözüm arayışına girdiğini belirterek, "Amatör de olsa mikro HES konusunda araştırmaya başladım. Küçük çaplı denemeler yaptım ve verimliliğini görünce çalışmaları ilerlettim. 2022’den itibaren de bu işi oğlum devraldı. Karadeniz bu konuda çok zengin, çünkü su kaynakları ve eğimli araziler çok. Akü depolama sistemiyle dört evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz" dedi.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 4

ÖĞRETMENLİK YERİNE, SUDAN ENERJİ ÜRETİYOR

Ayvaz’ın başlattığı bu girişim, oğlu Ömer Şamil Ayvaz’ın üniversite eğitimiyle birleşince profesyonel bir üretim alanına dönüştü. Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan Ömer Şamil Ayvaz, babasının başlattığı mikro HES projesini coğrafya bilgileriyle geliştirerek Türkiye’nin dört bir yanına türbin üretimi ve satışı yapmaya başladı.

Ömer Şamil Ayvaz, öğretmenlik mesleği yerine üretim yapmayı tercih ettiğini belirterek, "Üniversiteden sonra iş belirli bir noktaya gelmişti. Talebe yetişemediğimizi fark edince tamamen bu işe yöneldim. Derelerden boşalan suyu borular aracılığıyla türbine getiriyoruz ve elektriğe çeviriyoruz. Bu sistemle bir evin tüm elektrik ihtiyacı akü destekli olarak rahatlıkla karşılanabiliyor. Bazı müşterilerimiz akü depolamalı sistemlerle elektrikli araç bile şarj edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 5

ESKİ SU DEĞİRMENLERİ ELEKTRİK ÜRETECEK

Ayvaz, ayrıca kullanılmayan eski su değirmenlerinin de elektrik üretimi için dönüştürülebileceğini vurgulayarak, "Eskiden un öğütmek için kullanılan bu değirmenler şimdi elektriğe çevrilebilir. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Hem enerji üretimi hem de bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyel var" şeklinde konuştu.
.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 6

KÖY EVİNDE FATURASIZ ELEKTRİK DÖNEMİ

Mikro HES sistemini kullanan vatandaşlardan Emin Öztürk ise köy dışında bulunan mera evine elektrik hattı çekilemeyince çözümü bu projede bulduğunu ifade eden Öztürk, "Şimdi fatura derdi olmadan, kendi elektriğimi üreterek evimin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum.

Köyde faturasız elektrik dönemi: Sudan kendi elektriklerini ürettiler - 7

Evin etrafını ışıklandırıp gece gündüz yakınca bana "Fatura derdin yok, yakarsın tabi" diye takılanlar dahi oluyor. Birçoklarına örnek oldu gelip görenler oluyor. Bazen köyün elektriği kesiliyor ama benim elektriğim yanmaya devam ediyor" diye konuştu

DAHA FAZLA GÖSTER