Köylülerin golf eğlencesi

Denizli’nin Güney İlçesine bağlı Eziler Mahallesi’nde 7’den 70 ‘e herkes 'zengin sporu' olarak bilinen golf oynuyor.

İHA 10.07.2021 - 11:04

Köylülerin golf eğlencesi - 1
Denizli’nin Güney ilçesi Eziler Mahallesine beş yıl önce Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye’de ilk kez bir köyde golf turnuvası düzenledi.
Köylülerin golf eğlencesi - 2

Turnuvaya katılan 7’den 70’e herkes mahallenin harman yerinde kurulan golf sahasında deliklere atış yaptı.

Köylülerin golf eğlencesi - 3
Kendi yaptıkları golf arabalarıyla golf sahası içinde gezen köy sakini şalvarlı kadınların golf çubuğuyla yaptığı atışlar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Köylülerin golf eğlencesi - 4
Arı, köyde farklı branşlarda 7’den 70’e kadın erkek herkese spor yaptırarak Güney ilçesine bağlı köylerin arasında ‘Köy Olimpiyatı’ düzenlemek istediklerine dikkat çekti.
Köylülerin golf eğlencesi - 5
Mahallede kız çocuklarının spora kazandırılması için öğrenci evlerinin evlerine, tarlalarına giderek görüşmeler yaptıklarını anlatan Suat Arı, yaşanan zorluklara da dikkat çekti.
Köylülerin golf eğlencesi - 6

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