Köyün hafızasını gelecek nesillere taşıyorlar: Fotoğraflarla süslediler
Eskişehir'de vatandaşlar atalarının ve köylerinin geçmişlerini yaşatmak amacıyla bir dernek binasının duvarlarını mahalle sakinlerinin fotoğraflarıyla süslüyor. Her hafta sonu bir araya gelen vatandaşlar, duvardaki fotoğraflara bakarak hem vefat eden yakınlarını anıyor hem de geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi sakinleri, köylerinin ve büyüklerinin hatıralarını geleceğe taşımak için anlamlı bir etkinlik yürütüyor.