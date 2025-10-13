Köyün hafızasını gelecek nesillere taşıyorlar: Fotoğraflarla süslediler

"GEÇMİŞİMİZİ UNUTTURMAMAK İÇİN YAPTIK"

Taşlık Mahallesi sakini Volkan Kurt, projenin köy kültürüne sahip çıkmak için yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yediden yetmişe geçmişlerimiz dahil hepsinin fotoğrafını bir sergi olarak koymak istedik. Gerek misafirlere gerek köyümüz için bizden sonra gelenler için bir hatıra, bir anı olarak kalacak. Güzel bir hareket diye düşünüyoruz. Burasını zaten yeni oluşturduk, dernek binamız çok güzel oldu. Kadın erkekli bir kültürü yaşatmak istiyoruz hep beraber. Burada belki 10 sene öncesinden fotoğraflar da var. Rahmetli babamın fotoğrafı da var. Hepsini görünce bir anı yaşıyoruz burada. Güzel anlar oluyor, güzel bir çalışmayı da bu şekilde yaptık."