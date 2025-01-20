Köyün kültür elçileri olarak tanınıyorlar: Yörük mirasını böyle yaşatıyor
Burdur'un Aziziye köyünde yaşayan ve yörük kültürünü tanıtmak için şehir şehir gezen Hasan ve Havva Koçak, gezerken gördükleri bir evden esinlenerek evlerinin bir odasını müzeye çevirdi. Ziyarete gelenlerin büyük ilgisini çeken odada eskiden kullandıkları eşyaları ve kendi elleriyle ördükleri ürünleri sergiliyorlar.
Burdur merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan 84 yaşındaki Hasan Koçak ve 78 yaşındaki Havva Koçak çifti, yörük kültürüne olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Çevrelerinde “kültür elçileri” olarak tanınan çift, bu zengin mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma çabasıyla örnek bir yaşam sürüyor.