Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor
Tatil için gittiği Isparta'da kadınların lavanta üreticiliği yaptığını gören 48 yaşındaki Aysel Karagöz'ün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki köyünde kurduğu bahçe, özel dekorlar eşliğinde ziyaretçileri ağırlamasının yanı sıra öğrencilere ve kadınlara gelir kaynağı oluyor.
Isparta'nın Kuyucak Köyü'ne 2019'da yaptığı ziyarette kadınların lavanta üretimi konusundaki girişimciliğine özenen Karagöz, köyündeki arazisinde de aynı çalışmaları gerçekleştirerek çevresine örnek olmak istedi.