Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor

Yaz döneminde kafeteryada çalışan öğrencilerin harçlıklarını çıkardığını belirten Karagöz, "Bakım döneminde gerekli çalışmanın yapılması için kadınları alıyorum. Onlara da rızık kapısı oluyor. Paylaşmak önemli ve güzel ama kazandığınızı paylaşmak çok daha güzel. Benim hayalim çiçekli bir bahçeydi. Herkesin vardır bir hayali, peşinden koşsunlar. Kimse hayallerini terk etmesin" ifadelerini kullandı.