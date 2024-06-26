Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu

Adana'da bir besici, sürüden ayrılan koyunu tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Görüntüyü ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Barınağa götürülen koyun, hastalıktan öldü. Besici ise ifadesinde, "Koyun hastaydı, sürekli geride kalıyordu. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım." dedi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 1

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde besici Abdulcabbar T. (40), 20 Haziran'da meydana gelen olayda sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu.

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Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 2

Bir süre sonra sersemleyen koyunun, yerde baygın yattığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.'nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 3

Şüpheli, koyunu bırakıp olay yerinden ayrılırken, ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 4

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, sürüyü takip ederek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 5

"HASTAYDI SÜRÜNÜN GERİSİNDE KALIYORDU, BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Gözaltına alınan Abdulcabbar T., emniyetteki sorgusunda, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım." dedi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 6

Barınakta bakımı yapılan koyunun, hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 7

Abdulcabbar T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu - 8
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