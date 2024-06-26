Koyunu önce tekmeledi, sonra havaya kaldırıp yere vurdu
Adana'da bir besici, sürüden ayrılan koyunu tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Görüntüyü ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Barınağa götürülen koyun, hastalıktan öldü. Besici ise ifadesinde, "Koyun hastaydı, sürekli geride kalıyordu. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım." dedi.
Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde besici Abdulcabbar T. (40), 20 Haziran'da meydana gelen olayda sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu.