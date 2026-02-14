Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar

Karşı mahkemeye başvuran işletmeci, yaklaşık 25 yıldır kiracı olduğunu ve 2026 yılını kapsayan yeni kira sözleşmesini Aralık 2025'te imzaladığını beyan etti. Davacı, geçerli bir sözleşme bulunmasına rağmen "fuzuli işgal" olarak değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, tahliye işleminin uygulanması halinde işletmenin ticari itibarı ve ekonomik faaliyetleri açısından telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekti. Heyet, davalı idarenin savunması alınıp dosya yeniden değerlendirilene kadar teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.