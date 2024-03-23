Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları
Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye Başkanı kimdir? Kozan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Kozan Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Kozan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Kozan yerel seçim sonuçları..
KOZAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Kozan Belediyesini 31.385 alınan oy ve %39.99 oy oranı ile MHP adayı Nihat Atlı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %39.99
- Saadet Partisi %25.80
- İyi Parti %23.05
- BBP %9.39
- BTP %0.48
- DP %0.40
- Diğer %0.90