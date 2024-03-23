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Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları

Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye Başkanı kimdir? Kozan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Kozan Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Kozan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Kozan yerel seçim sonuçları..

Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları - 1

KOZAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Kozan Belediyesini 31.385 alınan oy ve %39.99 oy oranı ile MHP adayı Nihat Atlı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %39.99
  • Saadet Partisi %25.80
  • İyi Parti %23.05
  • BBP %9.39
  • BTP %0.48
  • DP %0.40
  • Diğer %0.90

TÜRKİYE HABERLERİ

Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları - 2

KOZAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kozan Belediyesi Başkanı Nihat Atlı Kimdir?


Nihat Atlı, 1958 Kozan doğumlu. İlk ve orta öğretimi Kozan’da tamamladı. MHP Kozan İlçe Başkanı olan Nihat Atlı, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kozan ilçesi belediye başkan adayı olunca partideki görevinden istifa etti. Nihat Atlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları - 3

KOZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA ATLI
  • SUDİYE GİZEM AKSOYLU
  • KAZIM ÖZGAN
  • ÖZLEM KÖSE
  • GÜRDAL TOPAL
  • KENAN AKIN
  • HARUN ABDULLAH BAYSAL
  • GÜLŞAH KARAARSLAN
  • YAKUP YAVUZ
  • HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
  • SERKAN TAN
  • MUSTAFA YILDIZ
  • SERDAR DERVİŞOĞLU
  • MUAMMER ÖZÇELİK
  • DOĞUKAN ERTAN
Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları - 4

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