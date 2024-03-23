Kozan Belediyesi hangi partide? Kozan Belediye başkanı kimdir? Kozan Belediye başkan adayları

KOZAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kozan Belediyesi Başkanı Nihat Atlı Kimdir?

Nihat Atlı, 1958 Kozan doğumlu. İlk ve orta öğretimi Kozan’da tamamladı. MHP Kozan İlçe Başkanı olan Nihat Atlı, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kozan ilçesi belediye başkan adayı olunca partideki görevinden istifa etti. Nihat Atlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.