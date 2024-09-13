Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Tetikçi ve azmettirici yakalandı
İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıya sonucu hayatını kaybetti. Saldırının azmettiricisinin Boran Deniz olduğu ortaya çıkarken tetikçiyle birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.
Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü.