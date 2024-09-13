Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Tetikçi ve azmettirici yakalandı

MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük." dedi.

Başka bir görgü tanığı da "Tam arkasına döndüğü sırada arkasından ateş etti." diye konuştu.