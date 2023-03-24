Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı)

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.
Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.