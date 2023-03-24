Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı)

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurmuştu. KPSS-2023/4 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personel alımı başvuruları başladı. Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı) - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı) - 2

TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek.  İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

KPSS-2023/4 tercih kılavuzu 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı) - 3

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı) - 4

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvuruları başladı (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini paylaştı) - 5

BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

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