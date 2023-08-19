KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023 oturumlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini haftalar öncesinden paylaşmıştı. Peki, KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi belli oldu.