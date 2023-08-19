KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023 oturumlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini haftalar öncesinden paylaşmıştı. Peki, KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi belli oldu.

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KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı - 2

2023 KPSS SONUÇ TARİHİ

2023 takvimine göre, KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı - 3

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.


KPSS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM lisans sınavı sonuç tarihini paylaştı - 4

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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