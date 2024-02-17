KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme başvuruları geride kaldı. 1 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapan memur adayları şimdi sonuçlara odaklandı. ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 10 gün önce sona ermişti. Bu süre zarfından beri sonuçları bekleyen memur adayları hafta sonu itibariyle araştırmalarına hız verdi. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor. İşte, KPSS 2024/4 tercih sonuçlarında son durum...