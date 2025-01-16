KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 527 kişi alınacağı duyurulmuştu. Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak alındı.