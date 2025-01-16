KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

KPSS-2025/3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İlana göre, Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 kişi istihdam edilecek. KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler şimdei ÖSYM'de! Peki, KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 527 kişi alınacağı duyurulmuştu. Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak alındı.

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KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de - 2

KPSS/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarını ne zaman açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. KPSS-2025/3 tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 


KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de - 3

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

 Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/3 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de - 4

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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