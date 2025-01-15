KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/3 tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini yaptıktan sonra ise sonuçları bekleyecek. Peki, KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM aracılığı ile başladı. Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 kişi istihdam edilecek. İşte, KPSS-2025/3 tercihleri hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek? - 2

Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak.

KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek? - 3

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?


Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER