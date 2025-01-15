KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/3 tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini yaptıktan sonra ise sonuçları bekleyecek. Peki, KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM aracılığı ile başladı. Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 kişi istihdam edilecek. İşte, KPSS-2025/3 tercihleri hakkında bilgiler...