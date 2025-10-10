KPSS sonuçları 2025 sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) KPSS lisans sonuçları (A Grubu) açıklandı mı?

KPSS sonuçları için adaylar son dakika ÖSYM’den yapılacak açıklamaya kilitlendi. ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları ilk olarak 7 Eylül’de düzenlendi. 13-14 Eylül’de ise Alan Bilgisi oturumları tamamalndı. KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar sonuç ekranıdna doğru-yanlış cevap sayılarını ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar ve sıralamalar yer alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sonuçlarını bugün (10 Ekim) açıklıyor. Peki KPSS sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sonuç sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik düzenlendi. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında gerçekleşecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de, üç oturumlu Alan Bilgisi ise 13-14 Eylül günlerinde düzenlenmişti. Adayların elde ettikleri puanlar, doğru ve yanlış yanıtlar gibi sınava dair detaylar sonuç ekranında belirtilecek.

KPSS A Grubu sonuçları 10 Ekim Cum günü https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan ediliyor.

KPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava tabi tutulan adaylar, sonuçlarını ÖSYM aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sisteme girerek görüntüleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavdaki her test kendi içinde değerlendirilerek, her bölümün doğru yanıtlarından yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkarılacak. Böylece ham puanlar elde eilecek. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplama yapılabilmesi için adayın bir testten en az 1 ham puanı olmalı.

İptal kararı verilen sorular değerlendirme dışı kalacak, geçerli soruların ham puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.

Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak.Kamu kurum ve kuruluşları da bu puan türlerini atama için kullanacak. İşte, puan türleri:

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

