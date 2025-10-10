KPSS sonuçları 2025 sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) KPSS lisans sonuçları (A Grubu) açıklandı mı?
KPSS sonuçları için adaylar son dakika ÖSYM’den yapılacak açıklamaya kilitlendi. ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları ilk olarak 7 Eylül’de düzenlendi. 13-14 Eylül’de ise Alan Bilgisi oturumları tamamalndı. KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar sonuç ekranıdna doğru-yanlış cevap sayılarını ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar ve sıralamalar yer alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sonuçlarını bugün (10 Ekim) açıklıyor. Peki KPSS sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sonuç sorgulama ekranı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik düzenlendi. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında gerçekleşecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır?