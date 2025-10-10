KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavdaki her test kendi içinde değerlendirilerek, her bölümün doğru yanıtlarından yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkarılacak. Böylece ham puanlar elde eilecek. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.



Hesaplama yapılabilmesi için adayın bir testten en az 1 ham puanı olmalı.



İptal kararı verilen sorular değerlendirme dışı kalacak, geçerli soruların ham puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.



Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak.Kamu kurum ve kuruluşları da bu puan türlerini atama için kullanacak. İşte, puan türleri:

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.