KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı
KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de tamamlanmıştı. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar KPSS sonuç ekranında ilgili puan türünden elde ettikleri puanları ve doğru-yanlış cevapları görüntüleyebilecek. KPSS lisans sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı 2025…
KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik düzenlendi. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında gerçekleşecek.