KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı

KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de tamamlanmıştı. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar KPSS sonuç ekranında ilgili puan türünden elde ettikleri puanları ve doğru-yanlış cevapları görüntüleyebilecek. KPSS lisans sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı 2025…

KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı - 1

KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik düzenlendi. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında gerçekleşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı - 2

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

KPSS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı - 3

KPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava tabi tutulan adaylar, sonuçlarını ÖSYM aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sisteme girerek görüntüleyebilecek.

KPSS lisans sonuçları 2025 açıklandı: ÖSYM KPSS A Grubu sınav sonucu sorgulama ekranı - 4

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavdaki her test kendi içinde değerlendirilerek, her bölümün doğru yanıtlarından yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkarılacak. Böylece ham puanlar elde eilecek. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplama yapılabilmesi için adayın bir testten en az 1 ham puanı olmalı.

İptal kararı verilen sorular değerlendirme dışı kalacak, geçerli soruların ham puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.

Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak.Kamu kurum ve kuruluşları da bu puan türlerini atama için kullanacak. İşte, puan türleri:

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

DAHA FAZLA GÖSTER