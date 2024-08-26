KPSS Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercihlerinde son durum
2024-KPSS lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercihlerine dair araştırmalar hız kazandı.