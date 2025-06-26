KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

KPSS lisans sınavı başvurularının başlamasıyla birlikte lise ve iki yıllık üniversite mezunu adaylar sınav takvimini merak ediyor. Memurluk sınavı olarak da bilinen kamu personeli seçme sınavına ilişkin takvim, 2025 yılının başında yayınlanmıştı. 4 yıllık üniversite mezunlarının katılacağı lisans oturumu başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, sınavlara ilişkin detaylar…

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? - 1

Ortaöğretim (lise) ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylar, KPSS sınavlarına katılarak sınav puanıyla birlikte açılan kadrolara müracaat edebiliyor. Kamu kurumları, sınav puanı olmadan işe alım yapmıyor. KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte ön lisans ve ortaöğretim sınav takvimi merak ediliyor. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav puanıyla adaylar iki yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı? İşte, KPSS oturumlarının yapılacağı tarih…

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KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? - 2

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından 2024 yılında sınavlar organize edildi. Bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları yapılmayacak. 2026 yılında ön lisans ve ortaöğretim seviyesinde sınavlar organize edilecek.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? - 3

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? - 4

ÖSYM SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilmektedir.

Katılacağı oturumu belirleyen adaylar başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıya sınav başvuru ücretini yatırır. Ödeme yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

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