KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
KPSS lisans sınavı başvurularının başlamasıyla birlikte lise ve iki yıllık üniversite mezunu adaylar sınav takvimini merak ediyor. Memurluk sınavı olarak da bilinen kamu personeli seçme sınavına ilişkin takvim, 2025 yılının başında yayınlanmıştı. 4 yıllık üniversite mezunlarının katılacağı lisans oturumu başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, sınavlara ilişkin detaylar…
Ortaöğretim (lise) ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylar, KPSS sınavlarına katılarak sınav puanıyla birlikte açılan kadrolara müracaat edebiliyor. Kamu kurumları, sınav puanı olmadan işe alım yapmıyor. KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte ön lisans ve ortaöğretim sınav takvimi merak ediliyor. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav puanıyla adaylar iki yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı? İşte, KPSS oturumlarının yapılacağı tarih…