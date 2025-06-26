KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Ortaöğretim (lise) ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylar, KPSS sınavlarına katılarak sınav puanıyla birlikte açılan kadrolara müracaat edebiliyor. Kamu kurumları, sınav puanı olmadan işe alım yapmıyor. KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte ön lisans ve ortaöğretim sınav takvimi merak ediliyor. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav puanıyla adaylar iki yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı? İşte, KPSS oturumlarının yapılacağı tarih…