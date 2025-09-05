KPSS oturumları öncesi gündeme geldi: Toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) bünyesindeki sınavlara katılan öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma ücretsiz olarak sunulmuştu. Benzer bir uygulamanın KPSS oturumları için de bekleniyor.