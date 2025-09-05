KPSS oturumları öncesi gündeme geldi: Toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Geçmiş yıllarda bazı sınav günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım imkânı, bu yıl da gündeme geldi.

KPSS oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) bünyesindeki sınavlara katılan öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma ücretsiz olarak sunulmuştu. Benzer bir uygulamanın KPSS oturumları için de bekleniyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu (7 Eylül 2025 Pazar) için — resmi ve net bir açıklama gelmedi. Ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz açıklama gelmedi.

YKS OTURUMLARINDA ÜCRETSİZDİ 

22 Haziran 2025 Pazar günü YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görev belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz kullanmıştı. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenlenmişti.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA UYGULANDI

Geçtiğimiz yıl "Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024-KPSS Önlisans Sınavı"na giren adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmişti.

