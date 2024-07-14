KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? (KPSS lisans oturumları genel yetenek - genel kültür, eğitim bilimleri saati ve süresi)
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, KPSS saati ve süresini araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte KPSS lisans oturumları (genel yetenek - genel kültür, eğitim bilimleri) saati ve süresiyle ilgili ayrıntılar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS için son kontrollerini yapan adayların gündemindeki bir diğer soru da sınavın başlangıç ve bitiş saati.