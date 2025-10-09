KPSS sonuçları açıklanıyor! 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?

A grubu kadroları için kurumlar ya KPSS sonuçlarını dikkate alarak alım yapar ya da KPSS puanlarına göre aday belleyerek giriş sınavı düzenler. Böylece kurum, giriş sınavı sonuçlarına göre personel ataması yapar.



Adaylar, A grubu kadroları için ilan veren kurumlara direkt olarak başvurabilir.



KPSS A Grubu puanı, 2027 KPSS A Grubu sınavına kadar 2 yıl geçerlidir. Ancak takip eden B Grubu KPSS sınav sonuçları A grubu sonuçlarını etkilemez.