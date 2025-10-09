KPSS sonuçları açıklanıyor! 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından 2025 KPSS A Grubu uygulaması yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuç gününe odaklandı. KPSS; Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi alanlarında üç oturumda 7-13-14 Eylül günlerinde gerçekleşmişti. Sonuçlarını öğrenen adaylar A Grubu KPSS ile alan kurumlara başvurarak kadrolarına dahil olabilecek. 2025 KPSS sonuç günü...
KPSS A Grubu sonuçları için gözler ÖSYM'de. Bakanlıklar, bunların başkanlıkları, genel müdürlükler, il özel idareleri ve belediye teftiş kurulu gib alanlarda çalışma şansı sunan 2025 KPSS puanı 2 yıl süre ile geçerli olacak. 2025 sınavı ile B Grubu alanlarında tercih veya başvuru yapılamaz. Peki, KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?