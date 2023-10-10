KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.



Sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.