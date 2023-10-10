KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS-2023/6 tercihleri olarak alınan başvuruların sonuçları bekleniyor. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur? SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Yakın zaman önce ÖSYM aracılığı ile başlayan başvurular sona ermek üzere. Öte yandan ÖSYM'nin sonuçları ne zaman ilan edeceği de merak konusu. İşte, SGK personel alımına dair ayrıntılar...