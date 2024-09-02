KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim"

Kesik, şöyle devam etti:



"Sınav bitti, sen çıkma kal dedi ve yine uyarısını yaptı. Aslında memur 50 yaşlarında bu konularda tecrübesi olması gerekirken biraz panik gibiydi. Ben rahatım çünkü fotoğraftaki kişi benim yani başkası değil. Sınav bitti ondan sonra salon görevlisi geldi, ismini ve TC'ni kameraya karşı oku dediler, yandan poz ver dediler ve arkadan poz ver dediler. Yaklaşık 4 yıl önce değiştirdim fotoğrafımı, ben de olayın farkında değildim aslında görevli memurun da bir suçu yok burada benim güncelleyerek girmem gerekiyordu fotoğrafımı."