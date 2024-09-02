KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim"

Hatay’da KPSS ön lisans oturumuna katılan Alpaslan Şahin Kesik, 4 yıl önce değiştirdiği kimlikteki fotoğrafına benzemeyince görevlilere inandırabilmek için ter döktü. Sınav sonrası biyometrik görüntüsü çekilen Kesik, hayatının sınavı olan KPSS’nin geçerli olması için ÖSYM’den gelecek haberi bekliyor.

KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim" - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül Pazar günü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu gerçekleştirildi.

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KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim" - 2

Hatay’ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Alpaslan Şahin Kesik de sınava girenlerden biriydi. Kesik’in kimliğinde bulunan 4 yıl önceki fotoğrafı ve sınava giriş belgesi üzerindeki fotoğrafı birbirinden farklı olunca ve kendisi de fotoğraflardaki haline benzemeyince sınav esnasında ve öncesinde zor anlar yaşadı.

Sınavın ardından görevliler tarafından biyometrik videosu çekilen Kesik, ÖSYM’den gelecek haberi bekliyor.

KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim" - 3

"GERÇEKTEN KENDİME BENZEMEDİĞİMİ FARK ETTİM"

Kimlikteki ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafının benzemediğini kendisi de kabul eden Alpaslan Şahin Kesik, “Sıradan bir vatandaş gibi biz de sınava girdik. Görevli memur bir kimliğime bir de bana bakmaya başladı. Baktıktan sonra herhalde bir sorun var kanaatine vardı. Kimliğime baktım ben de gerçekten kendime benzemediğimi fark ettim. Ben de tedirginlik yaşamaya başladım." dedi.

Kesik, sınav sonrası kamerayla kaydının çekildiğini ifade edip ÖSYM’den gelecek haberi beklediğini dile getirdi.

KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim" - 4

Kesik, şöyle devam etti:

"Sınav bitti, sen çıkma kal dedi ve yine uyarısını yaptı. Aslında memur 50 yaşlarında bu konularda tecrübesi olması gerekirken biraz panik gibiydi. Ben rahatım çünkü fotoğraftaki kişi benim yani başkası değil. Sınav bitti ondan sonra salon görevlisi geldi, ismini ve TC'ni kameraya karşı oku dediler, yandan poz ver dediler ve arkadan poz ver dediler. Yaklaşık 4 yıl önce değiştirdim fotoğrafımı, ben de olayın farkında değildim aslında görevli memurun da bir suçu yok burada benim güncelleyerek girmem gerekiyordu fotoğrafımı."

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