KPSS'deki görevlileri inandırabilmek için ter döktü: "Kendime benzemediğimi fark ettim"
Hatay’da KPSS ön lisans oturumuna katılan Alpaslan Şahin Kesik, 4 yıl önce değiştirdiği kimlikteki fotoğrafına benzemeyince görevlilere inandırabilmek için ter döktü. Sınav sonrası biyometrik görüntüsü çekilen Kesik, hayatının sınavı olan KPSS’nin geçerli olması için ÖSYM’den gelecek haberi bekliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül Pazar günü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu gerçekleştirildi.