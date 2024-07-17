KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi gelen Zehra'dan ÖSYM'ye dilekçe
Diyarbakır'da KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu’nın başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedaviye alınan Rabia, ikinci oturuma giremediği için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla dilekçe gönderdi. Alioğlu, “Beni bu hale getiren emeklerimi hiç eden ve gözyaşlarımı dindirmeyen kişiyi bulmalarını istiyorum. Çok zor şartlar altında çalıştım. Emeklerim bir hiç oldu. Sesimin duyulmasını istiyorum.” dedi.
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti.