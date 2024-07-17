KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi gelen Zehra'dan ÖSYM'ye dilekçe

Emeğinin heba olmasını istemediğini söyleyen Alioğlu, şöyle devam etti:

“İlk önce beni bu hale getiren emeklerimi hiç eden ve gözyaşlarımı dindirmeyen kişiyi bulmalarını istiyorum. Çok zor şartlar altında çalıştım. Duygularımı cümlelerle ifade edemem. Ne eksik ne fazla bana yardım etmelerini istiyorum. Sesimin duyulmasını ve emeğimin çöp olmasını istemiyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında çalıştım. Depremin verdiği sarsıntı ayrı, bu kurşun sarsıntısı ayrı. Kaldıramadım, ruhen çökmüş durumdayım. Sağlık olarak iyi değilim. Sesimin duyulmasını istiyorum. Lütfen yardım edin. Gereken şeyleri dilekçemde de belirttim. Dediğim gibi öğrencilerimle kavuşmuş olabilirdim. İkinci sınavımı heyecanla beklerken acılar içinde bekleyeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ailemin gözyaşlarını unutamıyorum. Nasıl, ne şekilde sınavıma çalıştığımı unuttum. Emeklerim bir hiç oldu. Sesimin duyulmasını istiyorum. Polis ağabeylere teşekkür ederim. Cinayet Büro Amirliği ekipleri didik didik çalışıyorlar. Benimle ilgilendiler. Olay yerine de gittim. Gereken şekilde canlandırdım. Acımı tekrardan hissederek canlandırdım. Yeter ki, bulunsun diye. Onlar da çalıştılar, teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bulunur. Benim sesim duyurulur ve bir çözüm bulunur."