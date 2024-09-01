KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü

Tüm Türkiye'de bugün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans maratonu yaşandı. 1 milyon 200 bin adayım başvurduğı sınavda yine bilindik görüntüler yaşandı. KPSS'ye girecek bazı adaylar oturuma saniyelerle geç kalarak kapatılan kapılardan hayal kırıklığı ile geri dönmek zorunda kaldı. İşte bugün yaşananlar...

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 2

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 3

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 4

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 5

SINAVA GEÇ KALDILAR!

Bazı adaylar koşarak gelmelerine rağmen sınava saniyelerle geç kaldı. Son anda sınava geciken adaylar binaların önünden büyük üzüntü yaşayarak ayrıldı.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 6

Avcılar'da Abdülkadir Uztürk Ortaokul'nda yapılan sınava 3 aday geç kaldı. Okul önünde bekleyen aileler geç kalanlara 'Koş yetiş' uyarısında bulundu.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 7

Adresi karıştıran bir aday, önce Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na geldi. Görevliler tarafından yanlış okula geldiği söylenen aday, yakında bulunan diğer okula yönlendirildi. Ancak sınav saatini kaçıran aday içeri alınmadı.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 8


Trafik denetimine takıldığını anlatan bir aday ile yakınının otomobiliyle sınava gelen bir başka aday da saat 10.00'dan sonra sınava geldiği için okul bahçesine alınmadı.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 9

MOTOSİKLETLE SALON GİRİŞİNE KADAR GELDİ!

Sivas’ta KPSS ön lisans sınavına geciken bir aday yetişebilmek için motosikletle salon girişine kadar giderek saniyelerle sınava yetişti.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 10

KÜPEYİ ÇIKARTTILAR

Bir aday, kulağındaki küpe görevliler tarafından çıkartıldıktan sonra salona alındı.

KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 11
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 12
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 13
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 14
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 15
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü - 16
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