KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
Tüm Türkiye'de bugün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans maratonu yaşandı. 1 milyon 200 bin adayım başvurduğı sınavda yine bilindik görüntüler yaşandı. KPSS'ye girecek bazı adaylar oturuma saniyelerle geç kalarak kapatılan kapılardan hayal kırıklığı ile geri dönmek zorunda kaldı. İşte bugün yaşananlar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.