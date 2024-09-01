KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.