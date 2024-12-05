Kral İstiridye ek gelir kapısı oldu: Sağlığa da faydalı, talep yağıyor
Balıkesir, son yıllarda tıbbi ve gastronomik değeri yüksek mantar üretimiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, şehirde yetiştirilen Shiitake (Lentinula edodes) ve Eryngii (Kral İstiridye) mantarlarının hasadını gerçekleştirdi. İl Müdürü Alkan, hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek, mantar üretiminin bölge ekonomisine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu.
SAĞLIK VE LEZZET KAYNAĞI
Shiitake ve Eryngii mantarları, özellikle Uzak Doğu mutfağında geniş bir kullanım alanına sahip. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu mantar türleri, yüksek gastronomik değeri ile de öne çıkıyor. Shiitake mantarları, bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan özelliklere sahip ve kalp sağlığını destekleyen bileşenler içeriyor.