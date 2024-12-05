Kral İstiridye ek gelir kapısı oldu: Sağlığa da faydalı, talep yağıyor

YERLİ ÜRETİCİLER İÇİN İHRACAAT FIRSATI

Alkan, Balıkesir'de üretilen mantar türlerinin yüksek kaliteli ve sağlıklı olması, bu ürünlerin iç ve dış pazarda talep görmesini sağlıyor. Yerli üreticiler, ürettikleri mantarları sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlara da ihraç ederek önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Böylece, Balıkesir mantar üretimiyle hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de küresel pazarda rekabet gücünü artırıyor.