“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı

Adana’da polisin takip edip durdurduğu araçta, narkotik köpek Aşil arama yaptı. Aşil, arama sırasında arı kovanlarına tepki verdi. Araç sürücüsü, Aşil’in gösterdiği tepki üzerine, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz.” dedi. Kovanların içini açan polis, 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi.

“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı - 1

Adana’da arı kovanlarının içinden 53 kilo metamfetamin çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı - 2

Polis, D-400 Karayolu’nda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde durdurdu.

Sürücü Erdem B. ile kuzeni Tuncay B’nin indirildiği araçta narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı.
“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı - 3

Aşil, aracın bagajındaki arı kovanlarına tepki verdi.

Sürücü, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz.” dedi.

“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı - 4

Kovanların içini açan polis, peteklerin altına gizlenmiş 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu, paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını söyledi.
“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı - 5

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem B. ile Tuncay B, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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