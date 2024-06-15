“Kraliçe arı taşıyoruz” dedi, kovanların içinden uyuşturucu çıktı
Adana’da polisin takip edip durdurduğu araçta, narkotik köpek Aşil arama yaptı. Aşil, arama sırasında arı kovanlarına tepki verdi. Araç sürücüsü, Aşil’in gösterdiği tepki üzerine, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz.” dedi. Kovanların içini açan polis, 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi.
Adana’da arı kovanlarının içinden 53 kilo metamfetamin çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.