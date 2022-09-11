Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil

Kraliçe'nin cenaze programı için Türkiye'den de çiçek sipariş edildi. Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektörü hareketlendi. İngiltere'ye en az 1,5 milyon dal karanfil gönderilecek.

Haberler - DHA 11.09.2022 - 14:54

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektörü hareketlendi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 2

Elizabeth'in 10 günlük yas ve cenaze programı için 'den de çiçek sipariş edildi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 3

'ye 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 4

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, ''Bu dönemde ürünlerimizi genelde TIR'larla sevk ederiz ama cenazeye yetişmesi için uçaklarla sevkiyata başladık'' dedi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 5

Üreticiler yüzde 90 artan talebi yetiştirmek için yoğun bir mesaide.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 6

İşçi sayıları yüzde 50 artırıldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 7

Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 8

Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi.

Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil - 9

Ancak Antalya'daki seralarda hasat dönemi kasım ayında başlıyor.

Isparta'da da yayla üretiminin son dönemine girildi.

Bu nedenle siparişlerin tamamının karşılanamayacağı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER