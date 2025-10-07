Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ek yurt başvuru duyurusu: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Üniversitelere yeni yerleşen öğrenciler, devlet yurtlarında barınmak için ek başvuru sürecini takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), ek yurt başvuru takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları 11 Eylül 2025’te açıklanmıştı. Ancak ek yurt başvurularının, YKS ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.


KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

KYGM (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

GEÇTİĞİMİZ YIL NE ZAMAN BAŞLADI? 

2024 yılında KYK yurt başvuruları 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos 2024’te ilan edilmişti. Bu sonuçların ardından kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılmış, boş kontenjanlara göre ek yerleştirme başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

RESMİ TARİHLER GSB TARAFINDAN DUYURULACAK

Resmî başvuru duyurusunun kısa süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile e-Devlet üzerinden paylaşılması bekleniyor. Başvuruların açılmasıyla birlikte öğrenciler, sistem üzerinden yurt tercihlerini yapabilecek ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Öğrenciler, sürecin başlamasıyla birlikte barınma olanakları, yedek yerleştirme tarihleri ve özel yurt alternatifleri konusunda da bilgilendirilecek.

