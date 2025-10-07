Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ek yurt başvuru duyurusu: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Üniversitelere yeni yerleşen öğrenciler, devlet yurtlarında barınmak için ek başvuru sürecini takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), ek yurt başvuru takvimine ilişkin açıklama yaptı.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları 11 Eylül 2025’te açıklanmıştı. Ancak ek yurt başvurularının, YKS ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayacağı belirtilmişti.