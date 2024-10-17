Kreşte 21 aylık uyuyan bebeğe tokat dehşeti

"HOCA BENİ ARAYINCA ANLADIM"

M.D.Ö.’nün annesi Avukat Gündoğdu Özer, olayı öğretmen Betül K.’nin araması üzerine anladıklarını ve eşinin çocuğu kreşten alınca yüzünde kızarıklık olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Kreş yetkilileri ile görüştüklerini ancak şiddet olayını kabul etmediklerini anlatan Özer, bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldıklarını ve raporda yüzdeki kızarıklığın dış darbe ile meydana geldiği yazdığını söyledi.

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Gündoğdu Özer, "İlk etapta kreş yetkilileri bana olayı abarttığımı söylediler. Uyku anı görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, hocası da çocuğun başında bekliyor. Darbe alan yanak sol yanak." dedi.

Bu duruma ilişkin kreş yetkilierin açıklama yapmadığını dile getiren Özer, görüntülerde kreş hocasının çocuklara kötü muamelede bulunduklarını ifade edip savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.