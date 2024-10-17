Kreşte 21 aylık uyuyan bebeğe tokat dehşeti
Gaziantep'te özel bir kreşte öğretmen olarak görev yapan Betül K., uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken öğretmen tokat iddialarını reddetti. Kreş ise öğretmen ile kurumun ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Bebeğin ailesi de öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Pancarlı Mahallesi’ndeki özel bir kreşte öğretmen olarak görev yapan Betül K., uyuduğu sırada 21 aylık M.D.Ö.’ye tokat attı.
Olayın ardından M.D.Ö.’nün annesi Avukat Gündoğdu Özer’i arayan Betül K., çocuğun yanağının üzerine uyuduğunu ve buna bağlı da yüzünde iz oluştuğunu söyledi. Kreşe giden aile, bebeklerinin yüzünde parmak izleri olduğunu gördü.
Bunun üzerine aile çocuklarının şiddete maruz kaldığını öne sürerek hastaneye gidip darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu. İncelenen kreşin güvenlik kamerası görüntülerinde ise Betül K.’nin M.D.Ö.’ye tokat attığı ortaya çıktı.