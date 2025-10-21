Kreşte çocuklara şiddeti oyuncak ayı ortaya çıkardı: Soruşturma 4 yılda tamamlandı

"DELİLLER ÇOCUKLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELEYİ, ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI"

Olayın bir velinin oyuncak bebek içerisine koyduğu ses kayıt cihazı ile ortaya çıktığını anımsatan müşteki avukatı Gamze Aslan, “Deliller toplanmaya başlandı. Ses kaydında sadece bir çocuğa değil aslında birçok çocuğa yönelik kötü muamele söz konusuydu. Kreşe ait kameralar incelendi. Görüntülerde çocuklara yönelik kötü muamele, şiddet davranışları tespit edildi” dedi.

Kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapan Aslan, “İlk olarak ses kayıtlarını dinlediğimde o çocukların çığlıkları, ağlamaları, tokat sesleri yüreğimi sızlattı. Güvenerek bıraktığımız yerlerde çocuklarımızın bu tarz muamelelere uğraması hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil. Orada mutlu olmaları gerekir. Yargı süreci başladı. Yargılama sürecinin uzun sürmesi sanıklarda bir rehavet oluşturmuş ancak konunun çocuk olması soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Kamuoyundan da çocuklar için duyarlılık çağrısı yapıyorum” diye konuştu.

Davanın duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.