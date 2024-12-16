Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı!
Sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla kripto para eğitimi verdiğini söyleyen K.D., iddiaya göre bu eğitimler sırasında yüzlerce kişiye kendi kurduğu uygulama üzerinden coin aldırdı. Bu gruplara katılanlara yüksek kar vaadinde bulunduğu öne sürülen K.D., son olarak "Hoşçakal" isimli coini aldırarak, milyonlarca liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı. Dolandırılan mağdurlar ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre, K.D. sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla yatırımcılara ulaşıp, kendisini borsa ve kripto para uzmanı olarak tanıttı. K.D, yatırımcılara "Borsa eğitimi" verdiğini söyleyerek güven kazandı.