Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı!

Sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla kripto para eğitimi verdiğini söyleyen K.D., iddiaya göre bu eğitimler sırasında yüzlerce kişiye kendi kurduğu uygulama üzerinden coin aldırdı. Bu gruplara katılanlara yüksek kar vaadinde bulunduğu öne sürülen K.D., son olarak "Hoşçakal" isimli coini aldırarak, milyonlarca liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı. Dolandırılan mağdurlar ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 1

İddiaya göre, K.D. sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla yatırımcılara ulaşıp, kendisini borsa ve kripto para uzmanı olarak tanıttı. K.D, yatırımcılara "Borsa eğitimi" verdiğini söyleyerek güven kazandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 2

Eğitimler sırasında yatırımcıları, kendi kurduğu bir uygulama üzerinden belirli kripto paraları satın almaya yönlendirdi ve mağdurları bu yatırımlardan yüksek kar elde edeceklerine inandırdı.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 3

Yüksek kar vaatlerine inanan yatırımcılar, sisteme para yatırdıktan sonra mağduriyet yaşamaya başladı. Birçok mağdur, yatırım yaptığı parayı geri çekemediğini ifade ederken, bazı mağdurlar da yüklü miktarda para kaybettiğini iddia etti.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 4

Mağdurlar, parayı geri almaya çalıştıklarında ise 'Vergisini ödemen lazım. 3 ay bekleme süresi var' şeklinde cevap aldıklarını söyledi. Yatırdıkları paralardan umudunu kesen bazı mağdurlar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 5

"HOŞÇAKALIN" COİNİ ALDIRIP KAYIPLARA KARIŞTI

Milyonlarca liralık vurgunda coinlere konulan isimler de dikkat çekti. Şüpheliler aldırdıkları coin'lere, "Maymun", "Lüks", "Orta" gibi isimler verirken, mağdurlara son olarak "Hoşçakalın" isimli coini aldırdı.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 6

Yatırımlarına bu coini de ekleyen mağdurlar daha fazla kar hayali kurarken, şüpheliler platformu kapatıp sırra kadem bastı.

Mağdurlar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılıkta suç duyurusunda bulundu.

Kripto dersi vaadiyle dolandırıcılık: "Maymun"la başladı "Hoşçakalın" coini aldırıp kayıplara karıştı! - 7
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