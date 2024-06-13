"Kripto saadet zinciri"yle 200 milyon liralık vurgun
Zonguldak merkezli 4 ilde kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kurduğu iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Yeni üyeden yüzde 5 ile 15 arasında komisyon ve aylık yüzde 21 kar vaadiyle 200 kişiyi dolandırarak 200 milyon lira civarında vurgun yaptığı öne sürülen şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti.