Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaförün mutfak bölümünde, ocağın üstünde unutulan çaydanlık patladı. Patlamanın etkisiyle kuaförde yangın çıktı. Mutfaktaki buzdolabına da sıçrayan yangını söndürmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, olayda ağır yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun durumu kritik.

Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 1

İstanbul Kağıthane’de kuaförde ocakta unutulan çaydanlığın patlamasıyla başlayan yangında yaralanan çocuk, yaşam savaşı veriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 2

Olay, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiren 14 yaşındaki E.B.İ., çay demlemek için çaydanlığa su koydu.
Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 3

Ancak çocuk arkadaşlarıyla sohbete dalıp çaydanlığı ocakta unuttu.

Ocaktaki çaydanlığın patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı.
Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 4

Buzdolabına da sıçrayan yangının büyümesi üzerine E.B.İ., lavabodan su alıp yangını söndürmek istedi.

Ancak büyüyen yangın çocuğun kıyafetlerine sıçradı.
Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 5

AĞIR YARALANDI

Çocuk üstünde eriyen kıyafetlerin vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşlarının dışarıya çıkardığı E.B.İ., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk ilk tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 6

PATLAYAN ÇAYDANLIK BUZDOLABINI YAKTI

İtfaiye ekipleri kuaförde çıkan yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası yaptığı kontrollerde, ilk belirlemelere göre çaydanlıktan başlayan yangının buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda - 7
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