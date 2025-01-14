Kuaförde çaydanlık faciası: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaförün mutfak bölümünde, ocağın üstünde unutulan çaydanlık patladı. Patlamanın etkisiyle kuaförde yangın çıktı. Mutfaktaki buzdolabına da sıçrayan yangını söndürmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, olayda ağır yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun durumu kritik.
İstanbul Kağıthane’de kuaförde ocakta unutulan çaydanlığın patlamasıyla başlayan yangında yaralanan çocuk, yaşam savaşı veriyor.