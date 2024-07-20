Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili kararın yürürlüğe girmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri duyurdu. berberler ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı?

Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı? - 1

Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde kuaförlerin gündeminde yer almaya başladı. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı açıklandı.

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Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı? - 2

KAUFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

Buna göre; berberler, kuaförler ve güzellik salonları pazar günleri artık kapalı olacak.

Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı? - 3

AÇIK OLAN İŞLETMELERE CEZA GELECEK


Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacak.

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