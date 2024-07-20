Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?

Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde kuaförlerin gündeminde yer almaya başladı. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı açıklandı.