Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?
Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili kararın yürürlüğe girmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri duyurdu. berberler ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı?
Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde kuaförlerin gündeminde yer almaya başladı. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı açıklandı.