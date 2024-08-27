Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Kuaförlerin pazar günü açık mı, yoksa kapalı mı olacağı, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili yeni karar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak?

Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama - 1

Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde saçlarını düğün günleri için yaptıracak olan kadınların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı yeniden değerlendirildi ve yeni karar açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama - 2

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu.

Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama - 3

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında yeni gelişme yaşandı.

Buna göre; Berberler pazar günü kapalı olmaya devam edecek. Fakat kuaför ve güzellik salonu işletmeleri pazar günü açık olacak ve hangi gün izin yapacağını kendisi belirleyebilecek.

Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama - 4

AÇIK OLAN İŞLETMELERE CEZA VERİLİYORDU

Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen kuaför ve güzellik salonlarına idari yaptırım uygulanıyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER