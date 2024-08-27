Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Kuaförlerin pazar günü açık mı, yoksa kapalı mı olacağı, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili yeni karar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak?
Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde saçlarını düğün günleri için yaptıracak olan kadınların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı yeniden değerlendirildi ve yeni karar açıklandı.