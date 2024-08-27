Kuaförler pazar günü çalışacak mı? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde saçlarını düğün günleri için yaptıracak olan kadınların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı yeniden değerlendirildi ve yeni karar açıklandı.