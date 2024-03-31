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Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 1

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 2

KUBİLAY ALTUNTAŞ İlçe İlçe Seçim Sonuçları

Aladağ Seçim Sonuçları
Ceyhan Seçim Sonuçları
Çukurova Seçim Sonuçları
Feke Seçim Sonuçları
İmamoğlu Seçim Sonuçları
Karaisalı Seçim Sonuçları
Karataş Seçim Sonuçları
Kozan Seçim Sonuçları
Pozantı Seçim Sonuçları
Saimbeyli Seçim Sonuçları
Sarıçam Seçim Sonuçları
Seyhan Seçim Sonuçları
Tufanbeyli Seçim Sonuçları
Yumurtalık Seçim Sonuçları
Yüreğir Seçim Sonuçları

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 3

31 Mart 2024 ADANA Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?

Fatih Mehmet Kocaispir Seçim Sonuçları
Ayyüce Türkeş Taş Seçim Sonuçları
Ethem Eke Seçim Sonuçları
Hakan Buldu Seçim Sonuçları
Selahattin Baysal Seçim Sonuçları
Mahfuz Güleryüz Seçim Sonuçları
Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları
Umut Yanar Seçim Sonuçları
Serdar Doğan Seçim Sonuçları
Melek Çatalbaş Seçim Sonuçları
Eyyup Kebude Seçim Sonuçları
Zeydan Karalar Seçim Sonuçları
Sevil Aracı Seçim Sonuçları
Salih Demir Seçim Sonuçları
Süleyman Kart Seçim Sonuçları
Azad Seyitoğlu Seçim Sonuçları
Sezgin Doğan Gürocak Seçim Sonuçları
Ali Geçioğlu Seçim Sonuçları
Mehmet Fer Seçim Sonuçları
Kazım Kürşad Erdil Seçim Sonuçları
Hamza Milli Seçim Sonuçları
Hüseyin Acarlar Seçim Sonuçları
Ahmet Suseven Seçim Sonuçları
Veli Şahin Seçim Sonuçları
Mehmet Turan Bayburt Seçim Sonuçları

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 4

OY PUSULALARI NE RENK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 5

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 6

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 7

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Kubilay Altuntaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kubilay Altuntaş Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 8

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

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