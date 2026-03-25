Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Acılı aile ilk kez konuştu, suçlamalarda bulundu
25.03.2026 16:05
Son Güncelleme: 25.03.2026 16:51
NTV - Haber Merkezi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma sürerken acılı Kundakçı ailesi Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katıldı. Aile, Aleyna Kalaycıoğlu'nu suçlayarak "O adamları oraya bilerek getirdi." iddiasında bulundu.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili katil zanlısının da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı ancak olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi cinayetin ardından Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katıldı.
"CANBAY'IN AYAK İŞLERİNİ YAPARDI" İFADESİNE TEPKİ
Kundakçı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinde "Kubilay'ı Canbay aracılığıyla tanıyordum. Canbay'ın ayak işlerini yapardı." ifadesine tepki gösterdi.
Canbay'ın ailesiyle oğlunun arasının iyi olduğunu dile getiren baba Cemil Kundakçı, "Oğlum Aleyna ve Canbay'ın evinde kalırdı." dedi.
"BİLEREK GETİRDİ"
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadelerine de tepki gösteren aile, ifadelerle olay anı görüntülerinin örtüşmediğini dile getirdi. "İstanbul sokaklarında kim iki çakarlı arabayla, belinde silahla turlar." diye konuşan aile, Kalaycıoğlu'nu Canbay ile Kadayıfçıoğlu'nu bir araya getirmekle suçladı.
Anne Ülker Kundakçı, "Aleyna o adamları oraya bilerek getirdi. Önüne geçebilirdi." dedi. Baba Kundakçı ise "Bana göre o gün onları oraya getiren Aleyna." iddiasında bulundu.
ÇAKARLI LÜKS ARAÇLAR GELDİ, ATEŞ AÇILDI
Olay, 19 Mart gecesi yaşanmıştı. Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
HER ŞEY 7 SANİYEDE OLDU
Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde savunduğu boğuşma iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ortaya çıktı. Ümraniye'deki cinayetin 7 saniyede işlendiği belirlendi.
KALAYCIOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?
Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.
Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.
Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.
Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU: KENDİMİ SAVUNURKEN SİLAH ATEŞ ALDI
Katil zanlısı Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde "Canbay ile gidip normal bir şekilde konuşacaktım. 'Bize yol verin, biz buradan ayrılacağız' diyeceğim." dediğini öne sürdü.
Silah patlayınca şoka girdiğini anlatan Kadayıfçıoğlu, şu iddialarda bulundu.
“Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı anlamadım. Olayın kaza ile olduğunu düşündüğüm için polise gittiğimde kendimi ifade edememekten korktuğum için polise bildirimde bulunmadım. Kendimi savunurken silah ateş aldı.”